El hotel donde fue asesinado el pasado domingo José Danilo Oviedo Chacón, conocido con el alias de ‘el Patrón’ o ‘el Enano’, ubicado en una exclusiva playa en la isla de Tierrabomba, en Cartagena, fue cerrado por 10 días.

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De acuerdo a lo publicado por Blu Radio, el sitio no contaba con Cámara de Comercio vigente ni registro sanitario. Todo esto lo conocieron las autoridades mientras avanzan los operativos e investigaciones para determinar cómo se dieron los hechos que terminaron con la muerte de Oviedo Chacón.

Por ahora, según conoció EL HERALDO, la principal hipótesis del caso es que la muerte a tiros de Oviedo Chacón, de al menos 45 años de edad, había sido producto de una disputa o un acto de intolerancia entre hombres que bebían licor y que disfrutaban de un día de playa. Aún no se descarta la posibilidad de un hecho premeditado.

Esa fue la versión que brindaron inicialmente “personas que presenciaron (el homicidio), vendedores de productos turísticos, personal de los diferentes hoteles que atiende a los turistas en la playa”, según el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Se encontraban al parecer entre 20 y 30 personas compartiendo, consumiendo bebidas alcohólicas como cerveza y whisky, cuando de pronto un individuo que se encontraba en ese grupo utiliza un arma de fuego, ultimando a quien pierde la vida”, agregó.

EL HERALDO conoció que investigadores tratan de recopilar información sobre la llegada de alias ‘el Capo’ al negocio Fénix Beach Club, al parecer en compañía de su pareja y sus dos hijos, y del encuentro con su supuesto verdugo.

Aparte de la hipótesis que se tiene de la supuesta riña, hay una versión de una llamada telefónica y una invitación previa de otro capo invisible del narcotráfico, motivo por el cual Oviedo Chacón habría llegado hasta el sitio.

Al parecer, ese individuo desconocido, hoy sospechoso del crimen, habría tenido en el pasado rencillas con Oviedo Chacón y el gancho para que este acudiera hasta la zona de diversión fue la de supuestamente fumarse la ‘pipa de la paz’.

Pero, en medio de bebidas, hubo una discusión y al hoy occiso lo habrían sentenciado: “Tú no sales vivo de aquí... Te vamos a matar delante de tu familia”. Ante esa amenaza, Oviedo Chacón habría señalado: “Si quieren, mátenme”.

Se supo que alias ‘El Patrón’ recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza a quemarropa, los cuales le ocasionaron la muerte de manera instantánea. Las dos vainillas de arma calibre 9 milímetros fueron encontradas en la arena junto al cadáver del hombre.

Historial de ‘el Patrón’

José Danilo Oviedo Chacón, conocido con los alias de ‘el Patrón’, ‘el Viejo’ o ‘el Enano’, figuraba con anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes entre 2012 y 2014. Su nombre cobró relevancia en el ámbito criminal tras ser señalado como uno de los presuntos articuladores de estructuras dedicadas al narcotráfico en la región Caribe.

El 30 de octubre de 2013 fue capturado en Barranquilla durante el desarrollo de la denominada Operación Monterrey, en la que las autoridades lo acusaron de narcotráfico y concierto para delinquir.

Según las investigaciones, Oviedo Chacón habría liderado una organización criminal con capacidad de coordinar rutas y envíos de droga a gran escala. Además, se le atribuyen vínculos con reconocidos actores del mundo ilegal, entre ellos Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Chucho Mercancía’, el abatido jefe de la banda criminal de ‘Los Pachenca’, y Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, integrante del EPL, muerto en octubre de 2015.

Ahora, al parecer, mantenía nexos con el grupo delincuencial organizado ‘los Costeños’, con injerencia en Barranquilla.