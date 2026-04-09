Bajo investigación se encuentra el accidente que dejó reducido a chatarra un bus que transportaba a hinchas del Junior cuando se dirigían a la ciudad de Barranquilla una vez finalizó el partido del club rojiblanco contra el Palmeiras en Cartagena.

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Lo que ha trascendido es que el vehículo se incendió sobre la 1:00 de la mañana de este jueves 9 de abril en la vía que comunica Cartagena con Barranquilla.

Se prendió bus que transportaba hinchas de Junior de Cartagena a Barranquilla. Solo hubo daños materiales pic.twitter.com/kNnZnwuEKM — Luchovoltio (@luchovoltios) April 9, 2026

De momento no se tiene certeza de qué pudo haber provocado las llamas que se expandieron rápidamente por todo el bus y que terminó por consumirlo en su totalidad. Sin embargo, se presume que el incendio inició luego de que se prendiera pólvora que llevaban los barristas.

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Este hecho no dejó heridos ni tampoco víctimas fatales que lamentar. Las autoridades aún no se pronuncian al respecto.

Este hecho se suma a los desmanes que se presentaron en la capital de Bolívar donde también fue vandalizado otro bus que transportaba a unos 30 hinchas del Junior y que venía siendo escoltado por la Policía.

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Esta seguridad no fue impedimento para que los violentos rompieran vidrios de los dos vehículos y hasta pincharle una llanta a uno de ellos, al tiempo que eran intimidados.

“30 amigos, hinchas del común, no de barras, decidimos viajar a ver a Junior. Resumen de la ida a Cartagena: Vidrios partidos y llantas apuñaladas”, describió uno de los asistentes al evento en su cuenta de X.

Solo la intervención del grupo antidisturbios de la Policía Nacional pudo contener las violentas escenas que se repitieron en varios sectores de la capital de Bolívar.