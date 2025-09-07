Alias Frank, identificado por las autoridades como cabecilla urbano del Clan del Golfo en el sur de Bolívar, murió este sábado en medio de un operativo desarrollado en zona rural de San Martín de Loba. La acción fue liderada por la Policía Nacional en coordinación con el Ejército, según confirmó el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la institución.

‘Frank’ figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar. De acuerdo con la información oficial, coordinaba homicidios contra líderes sociales y firmantes de paz, además de planear ataques armados contra la fuerza pública.

Este sujeto, de acuerdo con la información que las autoridades han brindado, se enfrentaba a varios procesos judiciales por al menos tres homicidios, incluido el del subteniente del Ejército Nacional Andrés Felipe Cortez, ocurrido en marzo de 2018.

Policía Nacional Alias Frank en el cartel de los miembros del Clan del Golfo más buscados.

Presencia criminal en el sur de Bolívar

Las autoridades señalaron que ‘Frank’ controlaba actividades relacionadas con narcotráfico, producción y tráfico de drogas, así como el cobro de extorsiones en los municipios de San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba.

De hecho, durante el operativo fueron incautados dos fusiles, municiones, equipos de comunicación, elementos de intendencia y material propagandístico.

En la acción también murió alias La Veneca, identificada como pareja sentimental de Frank y encargada de las comunicaciones dentro de la estructura ilegal.

Declaraciones de la Policía

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, confirmó la operación a través de su cuenta de X. Explicó que alias Frank era considerado un objetivo de alto valor porque figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar y estaba vinculado a homicidios de líderes sociales, firmantes de paz y ataques contra la fuerza pública.

Sobre los procesos judiciales, señaló que el hombre era investigado por tres asesinatos, incluido el del subteniente del Ejército Nacional Andrés Felipe Cortez, ocurrido en marzo de 2018.

¡𝐀𝐁𝐀𝐓𝐈𝐃𝐎 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐋 ‘𝐂𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐋𝐅𝐎’! En zona rural de San Martín de Loba (Bolívar), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional, en coordinación con el @COL_EJERCITO, abatió a alias ‘Frank’, cabecilla… pic.twitter.com/YeURqOXMzm — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 6, 2025

Triana Beltrán también destacó que el cabecilla tenía control de la producción y el tráfico de estupefacientes, así como del cobro de extorsiones en varios municipios del sur del departamento.

En un video oficial, el alto oficial agregó: “En un trabajo de investigación criminal, de inteligencia y en coordinación con el Ejército, se logra la ubicación y en enfrentamiento con la fuerza pública el abatimiento de un integrante del Clan del Golfo, alias Fran, un delincuente terrorista, responsable del asesinato de firmante de paz, responsable de secuestros y extorsión en el sur de Bolívar”.