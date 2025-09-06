La Policía Nacional, a través de unidades adscritas al Departamento de Policía Guajira, incautaron 14 paquetes de marihuana, en el municipio de Uribia.

Le puede interesar: Realizan reparación de daños tras tormenta eléctrica en Valledupar

Los hechos se registraron durante un operativo de vigilancia realizado en inmediaciones del puente de la línea férrea, en el barrio San José. Allí, los uniformados observaron una motocicleta con dos hombres que se desplazaban en sentido Cuatro Vías–Cabo de la Vela.

Al impartirles la señal de alto para realizar un registro, estos hicieron caso omiso, emprendiendo la huida hacia una vía sin salida que conduce a una comunidad indígena, donde abandonaron dos cajas de cartón envueltas en plástico.

Vea aquí: Un hombre asesinó a su expareja en San Alberto, Cesar, y luego se quitó la vida

“Al verificar el contenido de las cajas, los policías hallaron 14 paquetes rectangulares cubiertos con cinta, que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana. Por razones de seguridad y ante la reacción hostil de algunos miembros de la comunidad del sector, los uniformados debieron replegarse del lugar, asegurando previamente el material incautado” destacó la institución militar.

Asimismo, destacaron que, al parecer, la droga iba a ser sacada por el mar Caribe hacia otros países.

En esta incautación no hubo personas capturas.