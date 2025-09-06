En el barrio Libertadores, del municipio de San Alberto, municipio del Cesar, ocurrió una tragedia en horas de la madrugada de este sábado 6 de septiembre.

Le puede interesar: Chinú realizó con éxito su primera Feria Nacional del Calzado

Sucedió que en medio de una riña al interior de una vivienda, un hombre asesinó a su excompañera sentimental, quien, al parecer, no quería seguir sosteniendo la relación.

La mujer asesinada fue identificada como Aída Liz Maestre Martínez, de 45 años, quien sufrió heridas causadas con machete en el tórax, y pese a ser llevada al Hospital Municipal Lázaro Alfonso Hernández, ingresó sin signos vitales.

Vea aquí: La Sociedad Protectora de Animales en Sucre celebra la prohibición de las corralejas

De estos hechos habrían sido testigos los familiares de los involucrados que trataron de mediar en la situación, pero no lo lograron.

Posteriormente, al notar la ausencia del agresor identificado como Eder Enrique Zequeda Padilla, de 52 años, deciden buscarlo y lo hallan colgado de un árbol, en potreros de la finca El Líbano, ya que decidió acabar con su vida luego de asesinar a Maestre Martínez.

Lea también: Inició el programa ‘Alrededor de Iberoamérica 2025’

Se estableció que estás personas eran oriundas del municipio de Pueblo Bello, donde Zequeda Padilla era conocido como ‘El Zorro’, y había laborado en la Alcaldía Municipal y el Hospital.