La décimo segunda edición del programa “Alrededor de Iberoamérica”, que promueve la educación ambiental entre niños y niñas de América Latina, ya empezó.

En este 2025 la temática es “Guardianes del planeta: aprende a descarbonizar con Veolia”, y busca enseñar a los niños la importancia de reducir la huella de carbono, promoviendo hábitos sostenibles y una comprensión profunda sobre el impacto del cambio climático.

Este programa lo desarrollan en las poblaciones de América Latina en las que Veolia presta sus servicios, por lo que en el caso de la Región Caribe, lo ejecutan en Sucre, Córdoba y Bolívar.

En el departamento de Sucre el programa despegó en las últimas horas con su lanzamiento en Sincelejo a cargo del gerente de Veolia Sabana, Fabio Araque De Ávila, quien destacó el impacto positivo que ha tenido esta iniciativa a lo largo de los años.

“Durante los últimos 12 años hemos logrado sensibilizar a más de 250.000 niños en 8 países de Iberoamérica, 86 ciudades sobre temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, la sensibilización para que todos podamos construir un mundo mejor. Su entusiasmo, su energía y dedicación serán fundamentales para que en los próximos meses aprendan a descarbonizar con nosotros y construyamos entre todos ese mundo que necesitamos para vivir”, expresó Araque.

Bases del concurso

Para concursar los estudiantes deberán realizar un video y redactar un informe explicando cómo, desde su entorno, pueden contribuir a reducir las emisiones de carbono.

Los ganadores de cada país serán premiados con un viaje a un destino emblemático de Latinoamérica, donde compartirán experiencias con estudiantes de otros países en un espacio de aprendizaje ambiental.