El próximo viernes 27 de febrero la Alcaldía de Cartagena le dará inicio a la ejecución de cuatro grandes obras que solucionarán muchas problemáticas en la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay Paz ha dicho que se trata de un “4 en 1” que ya socializó ante la Junta Directiva de la ANDI Bolívar, empresarios del sector industrial, hotelero, educativo y comercial, y que incluye solución hidráulica definitiva, modernización de la Avenida Chile, nuevo paseo peatonal y renovación total de parques.

Con esto el mandatario de los cartageneros dice que se preparan para enfrentar el cambio climático, proteger la ciudad y proyectarla como un destino turístico moderno, sostenible y a la vanguardia a nivel mundial.

La intervención estructural liderada por las secretarías de Infraestructura y Turismo contempla una inversión de 168 mil millones de pesos y su ejecución será en dos fases.

En la primera etapa, contratarán estudios y diseños que deben ser entregados en máximo cuatro meses; y en la siguiente etapa, las obras deben ejecutarse con un plazo de 20 meses, por lo que el alcalde Dumek Turbay Paz estima entregarlo en 2027, “el año donde la transformación total pasará de la maqueta a la realidad, con la entrega de cinco nuevos megacolegios, el gran malecón del mar, el Distrito Creativo de Manga y los intercambiadores de La Carolina y Ternera”.

El alcalde sostiene que hay temas de ciudad que no pueden quedarse sin resolver, y uno de ellos son las inundaciones. “En lo personal quería que se hiciera, porque Bocagrande y Castillogrande no pueden seguir viviendo con el temor de cada lluvia”, afirmó Turbay Paz.

El proyecto contempla la elevación de la vía en los puntos donde técnicamente sea viable, permitiendo la instalación de un moderno sistema compuesto por tuberías de gran capacidad y tanques de tormenta que almacenarán el agua lluvia.

Wilmer Iriarte, secretario de infraestructura, explicó que debajo de la nueva estructura vial quedarán estos sistemas de retención, acompañados de cámaras de bombeo ubicadas estratégicamente en los parques que serán rehabilitados y rediseñados.

“Cuando el tanque de almacenamiento alcance su capacidad máxima, las bombas impulsarán el agua hacia la bahía. Además, se construirán muros de contención para evitar que el agua de la bahía ingrese al sector”, detalló el secretario.

Para la modernización hidráulica construirán un tablestacado a lo largo de los dos kilómetros del frente de bahía para contener la marea y proteger la zona urbana. Esta estructura, además, permitirá adicionar entre 5 metros de paseo peatonal.

Instalará un sistema de box culverts que recorrerá subterráneamente el frente de bahía, recolectando aguas lluvias mediante andenes recolectores en ambos costados de la Avenida Chile. El agua será gestionada a través de estaciones de bombeo automáticas ubicadas en el Parque Navas, Parque Coral Gables, Parque La Concha y la Punta de Castillogrande.

En lo que respecta a la transformación total frente a la bahía el proyecto integrará zonas verdes, iluminación, mobiliario urbano, accesos y una ciclorutafamiliar pensada para niños y adultos. Los muelles existentes serán renovados e integrados con bahías que facilitarán el ascenso y descenso de pasajeros sin generar congestión.

Adicionalmente, los parques Navas, Coral Gables y La Concha serán revitalizados, al igual que la Avenida Chile será renovada en un tramo de 2,5 kilómetros, junto con todos sus andenes.

Cambio de tráfico

Las obras iniciarán el próximo viernes, pero desde este sábado el DATT comenzará la divulgación de los planes de manejo de tráfico para residentes, comerciantes y visitantes del sector.

Y el martes 24 de febrero habrá una reunión de socialización con la comunidad, donde explicarán los detalles técnicos y el cronograma de ejecución.

“Le pedimos paciencia a la ciudadanía. Las grandes transformaciones requieren ajustes temporales, pero el resultado será una solución definitiva para Bocagrande y Castillogrande”, concluyó el alcalde Turbay.