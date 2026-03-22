En la mañana de este domingo 22 de marzo se registró la muerte por inmersión de un turista británico en una playa del sector El Laguito, en la ciudad de Cartagena.

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El hombre fue identificado como James Winkles, de 30 años y nacido en Inglaterra, quien disfrutaba de unas vacaciones en esta turística ciudad del Caribe colombiano.

El cuerpo del turista extranjero fue encontrado cerca de la orilla de la playa, flotando boca abajo en el agua. Tras el reporte, los salvavidas y uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaron al lugar para verificar el hecho.

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Una vez confirmaron que el bañista se encontraba sin signos vitales, activaron el protocolo para este tipo de casos y se hizo el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a Medicina Legal para que se le practiquen los exámenes forenses tendientes a determinar las causas exactas de muerte.

Por el momento la hipótesis principal del fallecimiento de James Winkles es que se produjo por ahogamiento.

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Las autoridades también realizaron algunas pesquisas como recolección de testimonios de algunas personas que se encontraban en la zona, con el propósito de verificar otros posibles escenarios en los que se pudo haber dado la muerte del ciudadano extranjero.

Este caso llevó a la Policía a reiterar el llamado a la precaución mientras se disfruta de un baño en el mar y acatar las recomendaciones de las autoridades cuando hay fuerte oleaje.

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Este caso se registra tan solo un mes después de que el chef Samuel Peñates Cortina, de 21 años, desapareciera mientras se bañaba en una playa de El Laguito junto a su novia. Su cadáver fue hallado tres días después, el 10 de febrero, en una playa de Tierrabomba.