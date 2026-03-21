La oportuna denuncia de la ciudadanía, aunada a la rápida reacción de las unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena, hicieron posible la captura de alias el Otto, señalado de hurtarle dos teléfonos iPhone a una mujer mediante la modalidad de raponazo.

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El caso ocurrió en el sector Camino del Medio, del barrio Boston, donde fue capturado el señalado ladrón que tiene 22 años de edad y quien minutos antes le había halado el bolso a una mujer. En el interior del bolso estaban los dos celulares avaluados en más de siete millones de pesos y que fueron recuperados y devueltos a la víctima, que agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Al capturado lo investigan por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas aledañas a centros educativos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que en lo corrido de este año han capturado a 1.791 personas por diferentes delitos, entre ellos 259 por el delito de hurto.

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“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”.

Otra captura

De otra parte, en la sexta etapa del barrio Nuevo Bosque fue capturado un sujeto de 29 años conocido como ‘El Cejas’, natural de Cartagena, a quien le incautaron un revólver calibre 38, con tres cartuchos de igual calibre sin percutir y dos panfletos alusivos a una estructura criminal.

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El arma de fuego es objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizada en hechos de afectación a la seguridad ciudadana, al tiempo que el capturado está a la espera de que le resuelvan su situación judicial.

Investigan si estaría inmerso en actividades relacionadas con el flagelo de la extorsión en este sector de la ciudad, y además le figuran dos anotaciones judiciales como indiciado por el delito de tráfico de estupefacientes.