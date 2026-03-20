El Ejército Nacional, a través de las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 9, logró desmantelar un centro de adiestramiento de explosivos y drones perteneciente al Clan del Golfo, en la vereda Caño Doradas, municipio de Cantagallo, al sur de Bolívar.

Leer más: El atentado al estilo de la mafia que resultó fallido en el norte de Barranquilla

​En la zona se registraron fuertes combates contra integrantes de la Subestructura Édgar Madrid Benjumea, quienes estarían a cargo de la seguridad de un centro de adiestramiento de dicha organización criminal. La ofensiva de las tropas ocasionó la muerte de tres presuntos integrantes de la organización así como la captura de otros tres miembros.

“Así mismo, se logró la incautación del siguiente material de guerra e intendencia: 7 fusiles, 1016 cartuchos de diversos calibres, 20 proveedores y 2 granadas de mano. También se decomisaron 17 equipos de campaña, 25 cintelas, 8 hamacas, 12 cascos de protección, 18 uniformes pixelados, 8 camisas tácticas, 11 chalecos, 10 brazaletes y 7 pares de botas. El inventario se completa con 6 marmitas, 8 jarros metálicos y 2 cantimploras”, se lee en el comunicado.

Durante la operación militar fueron incautadas 23 granadas de mortero y 38 artefactos explosivos, elementos de fabricación improvisada, junto con 14 detonadores aneléctricos, 12 metros de cordón detonante, 50 kilos de urea y un equipo de comunicaciones.

Ver también: Rafa Manjarrez inicia la grabación de ‘La Historia Cantada’, un legado musical para el vallenato

De acuerdo al Ejército, la función principal de este lugar era instruir a los integrantes de la organización criminal en la fabricación y activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) y drones empleados posteriormente en ataques contra la Fuerza Pública.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares contra los grupos armados organizados que delinquen en el país, con el propósito de proteger a la población civil y contribuir a la seguridad y tranquilidad del país”, añade el comunicado.