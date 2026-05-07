La Capilla de La Ermita, uno de los principales templos católicos de la ciudad de Cali, fue profanada el pasado miércoles, 6 de mayo, por un hombre que destruyó y causó daños a “todas las imágenes religiosas”.

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El arzobispo de Cali, Luis Fernando Rodríguez, lamentó “la dolorosa profanación de la emblemático Capilla de La Ermita” con “la destrucción y daños importantes a todas las imágenes religiosas del templo, un acto iconoclasta que va en contra de la fe de los fieles católicos y vulnera la libre expresión de los creyentes”.

“Teniendo en cuenta que La Ermita es un lugar icónico de la ciudad, se convierte también en una afrenta contra los bienes culturales de Cali. En razón de la profanación, la Capilla de La Ermita cerrará sus puertas hasta el sábado 9 de mayo a las 10:00 a.m (15:00 GMT), como signo penitencial por estas dolorosas acciones”, añadió Rodríguez.

En videos publicados en redes sociales, se ve como un hombre alterado tumba las imágenes religiosas, muchas de las cuales quedaron partidas, mientras grita cosas ininteligibles.

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“Oramos por quien cometió este delito y solicitamos a las autoridades de la ciudad y policía la atención adecuada y pronta ante estos hechos delictivos. Cali merece vivir en paz, es lo que en el nombre del señor, en la imagen del Señor de Caña, también vulnerada, pedimos y soñamos”, agregó el arzobispo.