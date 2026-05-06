En medio del proceso penal que enfrenta por el entramado de corrupción al interior de la Ungrd, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, denunció supuestas presiones de la Fiscalía para acusar a ministros del Gobierno Petro en sus declaraciones.

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Según afirmó este miércoles, en medio de una audiencia, el caso en su contra tendría un trasfondo político y no estrictamente jurídico.

Ortiz aseguró que recibió advertencias directas por parte de un coordinador del ente acusador. “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, dijo durante la diligencia.

De igual manera, la exfuncionaria señaló que cuenta con soportes documentales que, según dijo, fueron remitidos a la Fiscalía a través de su defensa. En ese sentido, agregó: “Yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”.

La exconsejera para las Regiones también cuestionó las garantías dentro del proceso en su contra, y sugirió que su situación podría estar relacionada con su paso por el Gobierno.

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“Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, enfatizó, en medio de la audiencia.

Ante la grave denuncia, el presidente Gustavo Petro se pronunció, refiriéndose a las actuaciones de “tortura psicológica” del exfiscal Mario Burgos y de la actual fiscal Luz Adriana Camargo.

Además mencionó el caso de su hijo, Nicolás Petro Burgos, y cómo la Fiscalía, según sus palabras, buscaba que su propio hijo lo acusara falsamente.

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“Utilizar el principio de oportunidad con el único propósito de destruir un gobierno y no de encontrar la verdad. Eso era lo que hacía el fiscal Mario Burgos, recurriendo a la tortura psicológica, solo para comprobar cómo mi hijo me acusaba falsamente; llegaron a ese extremo; ahora la fiscal que heredó de Burgos no solo quiere encarcelar a mi hijo, sino que exhibe a mi nieto, menor de edad, y quiere encarcelar a su madre”, añadió en su cuenta de X.