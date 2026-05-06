Nuevos detalles se conocen en el caso de la subteniente de la Policía hallada sin vida en la isla de Providencia, cuyo fallecimiento continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Leer más: Capturan a dos hombres y aprehenden a dos menores tras cometer un homicidio en Sabanagrande

En diálogo con EL HERALDO, Leydis Marciales, hermana de la oficial, informó que el cuerpo de la uniformada ya fue sometido a los respectivos análisis forenses por parte de Medicina Legal en la isla de San Andrés, diligencias clave para esclarecer las causas de su muerte.

Asimismo, reveló que los peritos están añadiendo nuevas pruebas que puedan sumar a las pesquisas.

Tras la realización de estos procedimientos, el cadáver será entregado y trasladado a una funeraria en el archipiélago, donde permanecerá bajo custodia mientras se adelantan los trámites correspondientes para su traslado.

Se conoció que en los próximos días el cuerpo será llevado a la ciudad de Barranquilla, de donde era oriunda la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, de 35 años, para que sus familiares puedan realizar las honras fúnebres.

El caso ha generado conmoción, especialmente por las dudas expresadas por sus allegados frente a la hipótesis inicial sobre su fallecimiento, ocurrido en la estación de Policía de Providencia, donde fue encontrada con una herida de bala.

Las autoridades continúan con las investigaciones, a la espera de los resultados oficiales de Medicina Legal que permitan determinar con precisión las circunstancias de la muerte, mientras la familia insiste en que se esclarezcan los hechos.