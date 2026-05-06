El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, afirmó este miércoles que hay un ministro con procesos abiertos por presunta participación en política.

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El jefe del Ministerio Público señaló en La Luciérnaga que, además de dicho funcionario, hay varios del gabinete del presidente Petro que tienen quejas abiertas por estos casos.

Incluso, indicó que hay algunos procesos para calificar, que están cerca al pliego de cargos, y otros en investigación formal o en preliminar.

Asimismo, aseguró que desde enero de este 2026 hay 89 investigaciones abiertas contra servidores públicos por presunta participación en política.

“Tengo la aspiración de que eso sea rápido y que Colombia se entere de esos resultados, no sé si positivos o negativos, pero habrá”, dijo al medio antes citado.

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Eljach enfatizó: “Uno no puede pararse en una tarima a hacerle campaña a favor o en contra de algún candidato que esté en una contienda electoral, no puede un alcalde coger los recursos de la alcaldía para favorecer o desfavorecer a una candidatura, no puede de los recursos financiar campaña ni hacer proselitismo, ni inscribirse como candidato; son conductas que están específicamente establecidas en la norma y es lo que queremos llevar a los colombianos para que sepan que se puede y no se puede, y cuando lo hagan ya tengan las consecuencias disciplinarias”.