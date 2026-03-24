El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció durante la instalación del Congreso GAT Expo Cartagena y fue enfático al señalar que este “no es el momento de buscar culpables a través de la cuenta de X”, frente a la tragedia del avión Hércules en Putumayo que hoy enluta al país, “sino es elmomento de la solidaridad, de la colombianidad y de abrazar a las familias de las víctimas”.

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Asimismo, en medio del evento internacional, el jefe del Ministerio Público solicitó un minuto de silencio en honor a las víctimas de este hecho lamentable. Asimismo, subrayó que, más allá de las causas del siniestro, “es un dolor que invade y recorre el país, es un dolor que marca la historia colombiana”.

Durante #GATExpoCartagena, el Procurador pidió un minuto de silencio en memoria de los 70 colombianos que perecieron en el terrible accidente de Putumayo y afirmó que "No es el momento de buscar culpables a través de la cuenta de X, es el momento de la solidaridad, de la… pic.twitter.com/deKLc75Y2D — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 24, 2026

Durante su intervención,Eljachtambién se refirió al desarrollo de las elecciones del pasado 8 de marzo, asegurando que “no hubo fraude, que tanto se cacareaba”. Reiteró que la diferencia entre elpreconteoy el avance del escrutinio, “más del 99%, no pasa del 0,2% según las autoridades internacionales, muy a pesar del uso de los instrumentos públicos para desprestigiar las elecciones a los candidatos”.

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El Procurador recalcó además que “ahí está Colombia de pie diciendo que esta democracia no le pertenece a nadie. Esta democracia es de todos los colombianos y la vamos a seguir defendiendo como corresponde”.

Además, destacó el resultado de la estrategia de Paz Electoral en los comicios, haciendo un llamado de atención. “Que este grito de incomodidad llegue a todos los pasillos y a todos los recintos fríos de algunas casas de poder en Colombia. Pero no es posible que en alarma de perturbar el suceso electoral se acabe con la honra de los servidores públicos como la del Registrador”.

También, envió un mensaje a quienes, según dijo, confunden la indebida participación en política. “Hay una equivocación perversa al pretender que cualquier manifestación pública o privada de algún servidor público, se convierta por sí sola en indebida participación. Ahí está la palabra clave, indebida”.

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En su explicación, precisó que no toda opinión o manifestación puede ser objeto de censura, ya que en el país prevalece la libertad de expresión. “Aquí hay libertad para expresar lo que quieran, siempre y cuando no se pase de los límites y pase a la alburia o a la calumnia, como sucede con frecuencia, y para eso están los escenarios judiciales”.

Finalmente, indicó que la Procuraduría adelanta 39 investigaciones desde enero hasta la fecha, con el objetivo de prevenir que los servidores públicos bajo su competencia crucen los límites legales y afecten la libertad del voto en Colombia.