A propósito del accidente de un avión militar colombiano registrado en la mañana de este lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el cual murieron, por el momento, 68 militares, el gobernador del departamento habló de lo que representa este municipio y las precarias condiciones en la que se encuentran los servicios de emergencia, así como la pista de la que salió la aeronave.

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El mandatario departamental, John Gabriel Molina, explicó en Blu Radio que se trata de un municipio de sexta categoría, que no cuenta con las herramientas ni los recursos para poder atender emergencias grandes y graves.

Detalló que, aunque Puerto Leguízamo en territorio ocupa el 48 % del departamento, es un municipio aislado de las demás localidades de Putumayo y que para llegar solo es por vía aérea o a través del río Putumayo. Indicó que desde Puerto Asís en lancha por agua hay que navegar cerca de siete horas para llegar.

“Hay mucha especulación sobre el estado de la pista. Efectivamente es una pista que tiene varias dificultades. El aeropuerto requiere de mayor inversión. Es un aeropuerto que está operado por el municipio, siendo un municipio de sexta categoría. Está muy aislado de los demás municipios del Putumayo”, dijo el gobernador.

Añadió que en algún momento recibió una llamada de la dirección de Satena solicitando la limpieza de la pista para poder seguir operando.

“Gracias a la oportuna acción de la comunidad, que hay que reconocer y hay que valorar el valor y la valentía para ir a rescatar a estas personas”, añadió también el gobernador.

Molina detalló todo lo que se puso a disposición desde la Gobernación de Putumayo, junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y demás Fuerzas Militares.

Explicó que la situación de los Bomberos en Puerto Leguízamo “no es la adecuada”, pues solo cuentan con pocos uniformados. Detalló que otros municipios más poblados tienen un cuerpo de bomberos más robustos.

“En este cuerpo de bomberos hay una falencia. No tenían las herramientas para atender la emergencia”, dijo Molina. Añadió que no tienen máquinas especializadas, y que no solo pasa en este municipio sino en todo el departamento del Putumayo.

“Aquí los problemas existen en otros municipios como en Puerto Asís, que es el que recibe vuelos con más frecuencia. Hay tres aeropuertos y los tres tienen dificultades”, dijo.