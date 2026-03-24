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Por:  Maria Victoria Bustamante

En varios municipios del departamento de Córdoba hay cinco familias que esperan noticias oficiales de sus familiares que viajaban en el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó la mañana del lunes festivo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

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A estas familias las embarga la incertidumbre y desde entonces elevan oraciones por sus soldados, a los que esperaban para disfrutar del descanso al que tenían derecho tras varios meses de trabajo en el sur de Colombia.

A bordo de la aeronave accidentada en Putumayo iban realmente 127 personas y no 128: FF. MM.

Redes socialesEderxander Morales, de la vereda Palmar, Montelibano.

En el municipio de San Bernardo del Viento quieren saber sobre el soldado Montelíbano anhelan noticias de Ederxánder Morales; en la ciudad de Montería sobre el soldado Arley Camilo Tordecilla Warnes. De este último su mamá ha hecho pública a través de redes sociales su desesperación.

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Arley Tordecilla, de Montería, barrio Cantaclaro.

Además en el corregimiento San José, sur de Córdoba, esperan noticias de los soldados Santiago Arias y Daniel Esteban Arias.

Redes socialesSantiago y Daniel Esteban Arias, del corregimiento Juan José, Puerto Libertador.

Como estas hay otras familias también sumergidas en la incertidumbre que deja, de momento, esta tragedia que enluta a la fuerza pública.

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