En varios municipios del departamento de Córdoba hay cinco familias que esperan noticias oficiales de sus familiares que viajaban en el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó la mañana del lunes festivo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Lea más: “Había soldados encima mío, me pisoteaban”: militar relató cómo logró salir del avión tras accidente en Putumayo

A estas familias las embarga la incertidumbre y desde entonces elevan oraciones por sus soldados, a los que esperaban para disfrutar del descanso al que tenían derecho tras varios meses de trabajo en el sur de Colombia.

Redes sociales Ederxander Morales, de la vereda Palmar, Montelibano.

En el municipio de San Bernardo del Viento quieren saber sobre el soldado Montelíbano anhelan noticias de Ederxánder Morales; en la ciudad de Montería sobre el soldado Arley Camilo Tordecilla Warnes. De este último su mamá ha hecho pública a través de redes sociales su desesperación.

Ver más: “Fue una situación muy compleja y aterradora”: bomberos relatan tragedia tras accidente aéreo en Putumayo

Arley Tordecilla, de Montería, barrio Cantaclaro.

Además en el corregimiento San José, sur de Córdoba, esperan noticias de los soldados Santiago Arias y Daniel Esteban Arias.

Redes sociales Santiago y Daniel Esteban Arias, del corregimiento Juan José, Puerto Libertador.

Como estas hay otras familias también sumergidas en la incertidumbre que deja, de momento, esta tragedia que enluta a la fuerza pública.

Lea también: Autoridades del ciclismo continental destacan el éxito del Panamericano de Ruta 2026 en Córdoba