Al conocerse el reporte inicial, se informó sobre la caída de una aeronave en zona cercana a Puerto Asís. Con esa información preliminar, unidades de bomberos se desplazaron al lugar. En el trayecto, comenzaron a confirmarse nuevos datos, entre ellos que se trataba de un avión militar, que habría sobrevivientes y que el acceso al sitio era complicado. La magnitud de la emergencia solo se evidenció al llegar al área del siniestro.

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Asimismo, el vuelo había partido a las 6:30 de la mañana desde Bogotá con destino a Puerto Leguízamo, donde aterrizó sin contratiempos. No obstante, a las 9:54 a. m., al despegar nuevamente rumbo a Puerto Asís —en un trayecto que normalmente no supera una hora— se presentó una falla. La aeronave apenas logró mantenerse en el aire por unos instantes.

Según los primeros informes, el problema se habría originado durante el despegue. Testigos en el área señalaron que la parte trasera del avión habría golpeado al final de la pista del aeropuerto Caucayá. Posteriormente, mientras volaba a baja altura, una de las alas impactó contra un árbol. Segundos después, la aeronave se precipitó a cerca de un kilómetro y medio del lugar de salida.

En el avión se transportaban 128 personas. De ellas, 68 han fallecido, entre ellas integrantes de la Fuerza Aérea, Ejército y Policía. A esta cifra se suman cuatro cuerpos que aún no han sido localizados, lo que ha prolongado las labores de búsqueda.

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Testimonio de bomberos

Eduardo Sanjuán Callejas, comandante de bomberos de Puerto Leguízamo, estuvo entre los primeros en arribar al sitio. Contó que la alerta se recibió alrededor de las 9:30 de la mañana y que, en ese momento, el equipo se encontraba reunido, lo que facilitó una salida inmediata. Ocho unidades se desplazaron en una camioneta y lograron llegar antes que otras entidades.

El acceso fue complicado, la zona presentaba vegetación densa y sectores de difícil tránsito, lo que obligó a avanzar con precaución; en algunos tramos tuvieron que caminar, y el olor fue una de las primeras señales de cercanía, seguido del humo.

En entrevista con Noticias Caracol, manifestó que “cuando nosotros llegamos ya había personal civil y de la policía. Estaban ayudando a evacuar algunos heridos. La escena era bastante aterradora: la aeronave estaba envuelta en llamas, estaban explotando proyectiles o algún tipo de material bélico, lo que hacía muy compleja la situación”. Entre los restos comenzaron a ubicar víctimas, algunas todavía con signos vitales.

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Asimismo, el grupo de bomberos inició de inmediato las tareas de rescate y atención. Uno de los primeros casos atendidos fue el de un piloto, quien fue evacuado de urgencia a un centro médico. Sin embargo, la magnitud del siniestro superaba la capacidad inicial. “Fue una situación muy compleja y aterradora, porque no es algo a lo que uno esté acostumbrado, pero somos un organismo de socorro preparado para atender este tipo de emergencias”.

La evacuación de los heridos se convirtió en uno de los principales retos. Ante la escasez de vehículos en los primeros momentos, la comunidad y las autoridades recurrieron a soluciones improvisadas. Motocicletas y camionetas fueron utilizadas para trasladar rápidamente a los lesionados hacia centros de salud. “La idea era trasladarlos lo más rápido posible”.

Finalmente, la coordinación entre bomberos, Policía, Defensa Civil y habitantes del sector fue fundamental para responder con rapidez. Según explicó, “lo más complejo fue el acceso, porque había zonas donde no podían entrar vehículos. Tocaba sacar a los heridos cargados por el monte, lo cual era bastante difícil, sumado a la desesperación de las personas pidiendo ayuda”.

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