España trasladó este martes su solidaridad al Ejecutivo de Colombia tras el trágico accidente de un avión militar en el departamento de Putumayo, en el que 66 militares murieron y hubo también 57 heridos y cuatro desaparecidos.

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En un comunicado del Ministerio español de Asuntos Exteriores, el Gobierno de Pedro Sánchez transmite su más sentido pésame a las autoridades colombianas y a los familiares de los fallecidos, y expresa su deseo de una rápida recuperación a los heridos. ​​

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Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra este lunes por causas aún desconocidas tras despegar desde Puerto Leguízamo, una ciudad amazónica situada en el departamento del Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

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Según el balance ofrecido por el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis de la tripulación de la FAC y dos de la Policía Nacional.