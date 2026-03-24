Las autoridades confirmaron que las cifras el número de víctimas fatales del accidente aéreo de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en Puerto Leguizamo, en el departamento de Putumayo, registrado este lunes 23 de marzo.

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El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, afirmó que ya son 66 las personas fallecidas, tras el accidente. Además, indicó que se registran 57 heridos, así como cuatro desaparecidos y una persona ilesa.

Justamente, horas después del accidente, el Hospital Militar Central confirmó que a sus instalaciones han sido ingresados 24 pacientes; de los cuales uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona.

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A través de un comunicado, el centro médico señaló que 21 de las víctimas se encuentran hospitalizados en piso, uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de Urgencias.

“El Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias.”, se lee en el comunicado.

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Según su balance, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis eran miembros de la tripulación de la FAC y los otros dos, integrantes de la Policía Nacional. “Al momento están pendientes cuatro de nuestros militares por ubicar”, indicó.

El jefe militar agregó que hay 57 militares heridos, que fueron evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del vecino departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 “que no revisten mayor gravedad”, fueron ingresados en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López.

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A lo largo del día reinó una confusión en cuanto a las víctimas del siniestro pues el avión se incendió tras caer en un remota zona selvática, en las afueras de Puerto Leguízamo, una ciudad amazónica situada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, “como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, lo que agravó la situación en el lugar del accidente.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”, agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.

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El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando el avión FAC 1016 que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, cayó a tierra por causas que aún se desconocen.

“La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad”, manifestó el ministro de Defensa, quien es general retirado de la FAC.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.