El Ministerio de Defensa confirmó en la tarde de este lunes que “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales” tras las primeras pesquisas sobre el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) registrado en horas de la mañana en zona rural de Putumayo, con un saldo preliminar de al menos ocho muertos y 83 heridos.

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Captura de video

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, lideró una reunión con la cúpula militar y policial tras el trágico accidente, confirmándose que la aeronave cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís, en el departamento del Putumayo.

El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, indicó en una rueda de prensa que en la aeronave viajaban 125 personas, entre las que se encontraban “112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías”.

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La cartera de Defensa aseguró que el avión se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada.

“La aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo. Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de lesionados y de víctimas fatales, se informará oportunamente”, agrega el comunicado del Ministerio.

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Subraya que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”, y aclara que las explosiones que se escuchan en algunos videos del accidente que circulan en redes sociales tienen que ver con parte de la munición transportada por la tropa, que detonó como consecuencia del incendio de la aeronave.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de nuestros militares y policías, y hemos activado todos los protocolos de acompañamiento y apoyo en este difícil momento. A Colombia, gracias por su solidaridad y por informarse con responsabilidad en medio de esta situación”, concluye el comunicado.

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