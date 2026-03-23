Un trágico accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se registró en la mañana de este lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo. Aún no se conoce con certeza la cifra de personas muertas en el siniestro, pero en la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes.

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Después de las reacciones, se han conocido varios detalles, como que el avión acaba de despegar con tropas del Ejército cuando se precipitó a tierra. También se han difundido videos de sobrevivientes siendo atendidos por habitantes de la zona.

Entre las reacciones, llama la atención la del mismo presidente Gustavo Petro, pues además de lamentar el hecho, se pronuncia sobre la necesidad de modernizar a las Fuerzas Militares.

Se refirió a las dificultades burocráticas en la administración militar, que no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año, dificultando la renovación del armamento de las fuerzas militares.

“No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el suceso de los helicópteros rusos hoy vetados.”

“La directora de planeación con el ministro de defensa debe reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento comenzando con los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico.”, agregó.

A propósito del mantenimiento de los aviones de las Fuerzas Militares de Colombia, se conoció que el Hércules accidentado había sido donado por el Gobierno de Estados Unidos a Colombia y que arribó al país en octubre de 2020, durante el Gobierno de Iván Duque.

Sobre esto, es de conocimiento que los aviones de este tamaño, usado para el traslado de soldados y material militar, primero pasa por un proceso de mantenimiento antes de ser activado.

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En enero de 2021, se supo que el Gobierno contrató a la Corporación de Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) para el llamado Mantenimiento Mayor Programado (PDM) para esta aeronave Lockheed Marton C-130H FAC 1016, el mismo que se accidentó este lunes 23 de marzo en Putumayo.