EL HERALDO conoció el acta de vuelo del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que se lee que la aeronave de transporte militar cumplía una misión de movilidad aérea en el sur del país.

Se accidentó un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana: reportan varios muertos

🔴Habitantes de Puerto Leguízamo ayudan a los militares que sobrevivieron al trágico accidente del avión de la FAC. Los transportan en sus motocicletas para que reciban atención médica. pic.twitter.com/wbwNM8VrOj — EL HERALDO (@elheraldoco) March 23, 2026

De acuerdo con el documento, la aeronave despegó este lunes 23 de marzo a las 06:30 de la mañana desde CATAM, con un itinerario que incluía varias escalas entre Bogotá y zonas del departamento de Putumayo, específicamente en los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

Se supo que en el avión iban tres pelotones de soldados, que eran movilizados en esa ruta dentro del departamento.

La orden de vuelo, identificada con el número 1296774, indicaba que la aeronave —tipo C-130— transportaba tanto personal militar como carga, en el marco de operaciones de apoyo logístico. Entre las misiones descritas se encontraban el traslado de tropas, insumos, material de guerra e incluso vehículos, en coordinación con unidades del Ejército Nacional de Colombia y la Armada Nacional de Colombia.

Entre los miembros de la tripulación se encontraban pilotos, técnicos y personal de apoyo, quienes hacían parte de la operación aérea. Asimismo, se detallaba una carga significativa que incluía equipos y suministros destinados a zonas de frontera.

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Según el acta, la aeronave tenía programados múltiples trayectos durante la jornada, incluyendo vuelos entre Bogotá y distintos puntos del Putumayo, lo que evidencia la complejidad de la misión.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre las causas del accidente ni sobre posibles víctimas. Sin embargo, organismos de investigación ya adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Aparentemente, uno de los motores de la aeronave presentó una falla impidiendo que esta alcanzara vuelo y ocasionando que se precipitara a tierra. Algunos de los uniformados decidieron lanzarse previo al momento de la caída.

Se espera que en las próximas horas las Fuerzas Militares entreguen un pronunciamiento oficial con más detalles sobre este siniestro que enluta al país.

“Atravesamos un momento de profundo dolor”

En su cuenta de X, el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares lamentó lo ocurrido y expresó que la institución atraviesa por un “momento de profundo dolor”.

“El accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige a actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia. Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”, señaló.

Añadió que la institución realiza un acompañamiento de las víctimas y sus familias. “En medio de esta situación, agradezco la solidaridad de la comunidad y el trabajo articulado de todas las instituciones. A las familias, les reitero nuestro absoluto respaldo”, indicó.