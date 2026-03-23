Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a varios soldados se accidentó este lunes 23 de marzo después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas.

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“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, dijo el ministro Sánchez desde su cuenta de X.

“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro. Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente.”, añadió.

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Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

De manera preliminar se conoció que en la aeronave se movilizaban 114 uniformados, de los cuales, hasta el momento, 48 han sido rescatados con vida.

EL HERALDO pudo confirmar con una fuente en Putumayo que el avión, en el que iban dos pelotones conformados por al menos 100 soldados, salió aproximadamente a las 6 de la mañana de Catam, en Bogotá.

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Tras el siniestro aéreo, el presidente Gustavo Petro afirmó que las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año, dificultando la renovación del armamento de las fuerzas militares.

“No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el suceso de los helicópteros rusos hoy vetados.”

“La directora de planeación con el ministro de defensa debe reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento comenzando con los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico.”, agregó.

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Además, expresó: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido.”

El mandatario aseguró que la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años, por lo que decidió modernizar por completo su armamento.

“Antidrones, fusiles hechos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, flota gripen estratégica, helicópteros para profundizar ataques, helicópteros y aviones de carga y tropa de gran tamaño.”, puntualizó.