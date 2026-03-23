Durante operativos contra el narcotráfico en la vereda Campo Alegre, en Mercaderes, Cauca, tropas del Ejército Nacional se vieron rodeadas por civiles.

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La Fuerza Pública indicó que, mientras unidades de la Brigada 29 llevaban a cabo la incautación y destrucción de un laboratorio de cocaína, un grupo de personas se interpuso en su camino y generó hostigamiento contra los uniformados.

Asimismo, de acuerdo con el Ejército, la comunidad estaría siendo manipulada por la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, la organización que domina esta región del país, considerada uno de los principales focos de cultivos ilícitos y un punto estratégico para el negocio de la cocaína controlado por este grupo armado.

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Frente a la presión, los militares se replegaron de manera ordenada hacia un lugar seguro sobre la vía Panamericana. La institución aseguró que la maniobra se hizo “manteniendo el control de la situación y bajo los parámetros de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

Además, la institución rechazó los hechos y anunció que llevará lo sucedido ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones pertinentes.

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Finalmente, la tensión persiste en esta zona del Cauca debido a la presencia de grupos armados ilegales y su influencia sobre las comunidades locales.