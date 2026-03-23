A finales del pasado mes de febrero Colombia se conmocionó con el secuestro y hurto a una mujer luego que saliera de una discoteca, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá. El caso se registró el 22 de febrero, cuando Diana Ospina salió de un establecimiento nocturno – de razón social Theatron – en horas de la madrugada y decidió tomar un taxi para dirigirse hasta su vivienda; sin embargo, no logró ingresar al lugar, pues fue abordada por sujetos, quienes la obligaron a subirse a un vehículo.

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En cámaras de seguridad se evidencia el momento en que Diana había logrado llegar hasta la puerta de su casa, pero antes de descender fue interceptada por dos hombres que, al parecer, actuaron con el conductor del taxi.

Durante el tiempo que estuvo privada de la libertad, los delincuentes efectuaron múltiples operaciones bancarias, incluyendo retiros de efectivo y solicitudes de adelantos con tarjetas en diferentes comercios y supermercados. Según familiares de la víctima, los criminales habrían robado cerca de $50 millones de pesos.

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La mujer de 46 años permaneció desaparecida durante más de 48 horas, pues finalmente los delincuentes decidieron dejarla abandonada en la vía entre Bogotá y Choachí. La noticia de su aparición fue difundida a las 10:00 de la noche del lunes 23 por el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

Según los primeros reportes, Diana contó a su familia que tuvo que correr hasta llegar a un CAI de la Policía, donde recibió ayuda de los uniformados.

“La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares”, escribió el mandatario, y agregó que “la investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”.

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Ahora, un mes después de la pesadilla que vivió, Diana apareció junto a unidades de la Policía Nacional para participar de la una actividad denominada ‘Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión’. En esta oportunidad la mujer rompió el silencio y relató momentos de lo vivido.

De acuerdo con la mujer, la esperanza de volver a ver a su familia y mascotas la mantuvo motivada durante su secuestro.

“Volver a casa y volver a ver a mi familia, a mis animales que me estaban esperando, a mis mascotas (…) Yo tenía algo en mi corazón, me decía que yo volvía a casa, o sea, complicado, pero lo podía hacer”, expresó.

Además, Diana explicó que tras el hurto y secuestro ha recibido mucho apoyo de especialistas.

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“Mucho apoyo psicológico, es un día a la vez, tener paciencia, tener confianza y, bueno, es un proceso que no es de la noche a la mañana; la verdad sí afecta bastante”, afirmó.

Finalmente, Diana resaltó la importancia de denunciar este tipo de situaciones ante las autoridades.

“Hay que denunciar esto para que no vuelva a pasar. Esto no le puede pasar a nadie más. O sea, nosotros tenemos que estar seguros en nuestra ciudad, en nuestro país”, manifestó.