El Ejército Nacional investiga la muerte, en extrañas circunstancias, del soldado Andrés Lázaro Rueda, quien se encontraba disfrutando de un permiso, en compañía de su familia, en Norte de Santander.

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Los hechos se registraron este fin de semana, en la vereda Carrizal, jurisdicción de La Playa de Belén.

La muerte del soldado fue confirmada este domingo por el Comando de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional.

“En hechos que son materia de investigación, en la vereda Carrizal, jurisdicción de La Playa de Belén, Norte de Santander, fue asesinado el soldado Andrés Lázaro Rueda, quien se encontraba disfrutando de un permiso, en compañía de su familia”, dijo el Ejército.

El asesinato de Rueda se suma al de dos soldados más, quienes murieron en medio de un atentado terrorista del ELN en el departamento de Arauca en las últimas horas.

Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió y quiénes serían los responsables del crimen.

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De acuerdo a información preliminar, el soldado pertenecía al Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N. 5, el cual está ubicado en Aguachica, Cesar, donde prestaba su servicio militar.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica este acto violento que enluta no solo a una familia, sino también a la institución y hace un llamado a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables”, se lee en el comunicado de la institución.