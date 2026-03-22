Este domingo se puso en marcha el BAQTour, el nuevo bus turístico que recorrerá los sitios representativos de la ciudad para que propios y visitantes disfruten de manera gratuita de todo lo que ofrece la Puerta de Oro de Colombia.

Así lo anunció el alcalde Alejandro Char, a través de sus redes sociales, el recorrido integra el Gran Malecón, Caimán del Río, las estatuas de Sofía Vergara y Shakira, la Ventana de Campeones y el Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo y El Prado.

Otros puntos del recorrido también serán la Ventana al Mundo, la Intendencia Fluvial, la Catedral Metropolitana María Reina.

“Este es un nuevo orgullo para la ciudad. Es una nueva experiencia para descubrir Barranquilla desde otra mirada. Se están integrando movilidad, turismo, inclusión y sostenibilidad, pensado para que nuestros barranquilleros y turistas recorran nuestras joyas turísticas y naturales de una forma cómoda y diferente”, sostuvo el mandatario distrital.

¡Ponemos en marcha BAQTour! 🚍



Este domingo 22 de marzo iniciamos la operación de BAQTour, con un recorrido que integra nuestros atractivos: Gran Malecón, Caimán del Río, las estatuas de Sofía Vergara y Shakira, la Ventana de Campeones y el Museo a Cielo Abierto.



Hoy podrán… pic.twitter.com/zGt6FKr0S2 — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 22, 2026

Dicho esto, los horarios de salida para estas horas de la tarde serán a las 2:00 p.m. y a las 4:00 p.m.

Los interesados podrán inscribirse en el siguiente link: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=SEG3lKY8wUejpoDbLhALDk8Dg_Qh0-pAi8GgRY_t7mhUOEI2NkI1TkhJU0lMNDVJRUYxWkJXWk8ySi4u&sharetoken=D3cbqvFniCrIJUXSdJ67&fbclid=PAdGRleAQtDXtleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAaetdn4rDsfFpA_NaT1D_TLL9nA04Bq3oDA-w_jvFE_SUiShDd9SxVLf-jMg3g_aem_oHXlb-holpahvq41k_GiFA

La flota tiene cupo para cerca de 53 pasajeros y sistema de aire acondicionado con ventilación permanente, el vehículo ofrece comodidad y seguridad acordes con los estándares de una ciudad moderna.

Además, su motor con tecnología Euro 6 reduce emisiones contaminantes, en línea con la apuesta de Barranquilla por un modelo de desarrollo sostenible que integra movilidad, turismo y protección ambiental.

Cabe resaltar que para este recorrido se dispondrá de ayudas para las personas con movilidad reducida que necesiten asistencia durante el desplazamiento del tour.