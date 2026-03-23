La hermana menor de Dilan Cruz, Mayerly Cruz, falleció el pasado sábado 21 de marzo de 2026 tras sufrir un accidente de tránsito mientras se movilizaba en su motocicleta. La noticia fue confirmada por Denis Cruz, también hermana de la joven, a través de sus redes sociales.

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Un día antes, el viernes 20 de marzo, Denis había publicado un video solicitando oraciones por la salud de Mayerly, quien se encontraba internada en la Clínica Medical de Kennedy. En ese momento explicó la gravedad de la situación al señalar que “tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas y su estado de salud es muy crítico”.

En ese mismo mensaje, la joven indicó que decidió hacer público el caso porque “cuando hay muchos ojos puestos encima de una situación, las cosas se hacen con más cuidado”, lo que generó numerosas muestras de apoyo por parte de los usuarios.

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A pesar de la atención médica recibida, Mayerly no logró sobrevivir debido a la severidad de las lesiones ocasionadas por el siniestro. Tras conocerse su muerte, Denis compartió en redes sociales una emotiva despedida junto a varias fotos familiares.

“Te fuiste… y con eso sentí que se fue una parte de mí. No sé cómo seguir sin ti, no sé de dónde voy a sacar fuerzas cuando siento que ya no me quedan. No entiendo esto, no logro entender los planes de Dios… estoy enfadada, no lo asimilo, estoy rota. Me duele el pecho, el alma, me duele la vida sin ti”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “sé que ahoras estás en un lugar mejor, junto a nuestro hermanito Dilan... mis dos angelitos, dos almas que siempre estuvieron conectadas, tanto que ni la muerte pudo serparlos”.

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Por otro lado, según el informe inicial conocido por El Espectador, el accidente ocurrió en la localidad de Kennedy, en la intersección de la calle 26 sur con carrera 72, en Bogotá.

Las autoridades informaron que en el hecho estuvieron involucrados un vehículo de servicio público y una motocicleta particular con placas GKV13H, que era conducida por Sulay Cruz, de 22 años, quien falleció.

Aunque las causas del accidente aún no han sido establecidas con exactitud, una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que la motociclista se desplazaba entre vehículos en el momento del impacto.

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Finalmente, cabe recordar que el nombre de Dilan Cruz sigue presente en la memoria del país desde las protestas del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, cuando el joven, de 18 años, perdió la vida en el centro de Bogotá.