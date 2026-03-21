El dolor para la familia de Dilan Cruz, un joven estudiante de 18 años, asesinado por el antiguo ESMAD en medio de las protestas del 23 de noviembre de 2019 en Bogotá, no cesa. Ahora su hermana menor, Mayerly Cruz, falleció este sábado 21 de marzo tras sufrir un grave accidente de tránsito, en la capital colombiana. La joven llevaba hospitalizada desde el pasado viernes 20 de marzo, cuando ocurrió el siniestro.

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Dilan se convirtió en un símbolo de la protesta social y la lucha contra la brutalidad policial en Colombia, ya que fue impactado en la cabeza por un proyectil tipo ‘bean bag’ disparado por uniformados del ESMAD, lo que generó un dolor infinito a su familia, y ahora debe afrontar nuevamente la pérdida de un ser querido.

Redes sociales Dilan Cruz, joven asesinado por el ESMAD en medio de las protestas de 2019.

Horas antes de la muerte de la joven, su hermana mayor, Denis Cruz, publicó en sus redes sociales un emotivo video, bastante afectada, informando lo sucedido y pidiendo a todos que oraran por Mayerly. Además hizo un llamado al cuerpo médico de la Clínica Medical de Kennedy para que hicieron todo lo posible por salvarle la vida a su hermana.

“Hago este video desde un lugar muy vulnerable, el día de hoy mi hermana tuvo un agrave accidente de tránsito y su estado de salud es muy crítico, tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas y, como familia pedimos que todo lo que se haga por ella, se haga de manera correcta, con mucho cuidado y con mucha humanidad. Venimos de vivir algo muy duro con mi hermano Dilan y esta vez no queremos que sea igual con algo que pudo haber sido muy diferente”, enfatizó.

Denis además acompañó el video con el siguiente mensaje: “Me rehúso a volver a atravesar lo mismo dos veces. No puedo, no me da la vida”, había escrito el pasado viernes.

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La madre de Dilan y Mayerly también se había pronunciado, a través del video que hizo su hija mayor, y pidió a los colombianos que oraran por su hija para que se salvara. “Oren mucho por la hermanita de Dilan, oren mucho por mi hija por favor, porque nosotros no queremos volver a vivir esto. (...) Unámonos en oración para que Dios le de una oportunidad a esta mujer joven, buena”, dijo la madre en medio de lágrimas.

Ahora, este sábado, Denis Cruz confirmó el fallecimiento de su hermana menor en una historia en Instagram: “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”, expresó la joven acompañando el mensaje de una foto en la que se le ve junto a Mayerly.

La situación de esta familia ha conmovido a todo un país, ya que usuarios en redes lamentaron la pérdida y enviaron sus condolencias y mucha fuerza a la madre de Dilan para enfrentar el dolor inigualable de perder a dos hijos.