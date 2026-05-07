Con el propósito de garantizar una jornada electoral segura, transparente y en completa convivencia ciudadana, el Departamento de Policía Córdoba adelanta jornadas de retroalimentación dirigidas al personal uniformado sobre las disposiciones legales vigentes y normas procedimentales contempladas en el marco del Plan Democracia.

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Las capacitaciones, desarrolladas tanto de manera presencial como a través de la plataforma Teams, permiten fortalecer los conocimientos y lineamientos institucionales del talento humano encargado de velar por la seguridad y el orden público durante el proceso democrático.

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Además buscan optimizar la preparación de los uniformados frente a los diferentes escenarios que puedan presentarse antes, durante y después de las elecciones de este 31 de mayo, garantizando actuaciones ajustadas a la ley y al respeto de los derechos ciudadanos.

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