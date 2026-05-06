El Comando de la Policía Metropolitana de Montería adelanta reuniones de coordinación y planeación estratégica con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y la transparencia durante el certamen electoral de este 31 de mayo.

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El más reciente encuentro se desarrolló la tarde de este martes 5 de mayo y fue dirigido por la comandante encargada, teniente coronel María de los Ángeles Rada Méndez.

De acuerdo con la oficial, en estos espacios articulan acciones operativas y preventivas que permitan fortalecer la presencia institucional en todo el territorio, así como asegurar condiciones óptimas para el ejercicio democrático de los ciudadanos en los municipios de su jurisdicción que son Montería, Cereté, San Carlos, San Pelayo y Ciénaga de Oro.

De igual manera, priorizan el bienestar del personal uniformado que estará comprometido con el desarrollo de la jornada, destacando su labor y disposición al servicio del país.

“Desde la Policía Nacional estamos trabajando de manera articulada para garantizar unas elecciones seguras, transparentes y en completa tranquilidad. Invitamos a todos los ciudadanos a confiar en nuestras instituciones y a denunciar oportunamente cualquier hecho que atente contra la legalidad del proceso electoral”, anotó la teniente coronel María de los Ángeles Rada Méndez.