Aunque la Feria Nacional de la Ganadería que organiza la Gobernación de Córdoba desde hace 64 años en Montería se desarrollará del 5 al 15 de junio, en la ciudad ya se siente el ambiente de este importante certamen.

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Además del evento desarrollado el sábado en todas las plazas principales del departamento, donde hubo presentaciones con bandas de la región que pusieron a bailar a los nativos y visitantes, la ciudad ya se engalana con las macrofiguras que hacen alusión a dicha Feria.

Las megafiguras que resaltan el ser cordobés, su fauna y su flora, entre otros aspectos culturales, están siendo instaladas desde el viernes 1° de mayo por la empresa Afrocolombia, que lleva ocho años desarrollando este trabajo con más de 70 artistas.

Las macrofiguras están siendo instaladas en la Ronda del Sinú de toda la Avenida Primera de Montería, al igual que en los centros comerciales Buenavista, Alamedas y El Nuestro, entre otros espacios públicos de la capital de Córdoba.

EL HERALDO conoció que este sábado 9 de mayo será la inauguración de las macrofiguras por parte del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

María Victoria Bustam Macrofiguras en Montería.

Programación

• Jueves 4 de junio: Lanzamiento de la Feria Nacional de la Ganadería.

• Viernes 5 de junio: Cabalgata campestre; juzgamiento F1 de Hembras de cruce lechero; Expo Media Maratón y remate ganadero.

• Sábado 6 de junio: Expo Media Maratón; exhibición de caballos de alta escuela; juzgamiento de hembras Gyr y Guzerat y juzgamiento doble propósito.

• Domingo 7 de junio: Media Maratón La Ruta del Jaguar; parada de campeones; concierto de todo; edición 13 del concurso de caballo criollo de vaquería y sus cruces y el concurso Echando raíces.

• Lunes 8 de junio: III Versión de los Premios Bonche de Oro y exhibición de razas criollas.

• Martes 9 de junio: Continuación de la III Versión de los Premios Bonche de Oro y conversatorio sobre razas criollas.

• Miércoles 10 de junio: Nueva jornada de los Premios Bonche de Oro; tarde infantil y exhibición de búfalos.

• Jueves 11 de junio: Parada Folclórica de Adultos; juzgamiento trocha y galope y el Nacional del Romosinuano.

• Viernes 12 de junio: Foro Económico Internacional; Parada Folclórica Infantil; juzgamiento de la raza Brahma y vaquería de lazo.

• Sábado 13 de junio: Desfile de carrozas; Gran Concierto de Feria a Otro Nivel; juzgamiento de paso fino colombiano y exhibición de la raza Wagyu.

• Domingo 14 de junio: Coronación Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería; exhibición canina; juzgamiento de ovinos y juzgamiento de doble propósito y raza Nelore.