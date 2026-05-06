La Registraduría Nacional del Estado Civil adelanta el proceso de selección de jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2026.

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El sorteo electrónico, que se desarrolla hasta el 6 de mayo, permitirá definir a los ciudadanos que asumirán esta responsabilidad. La lista oficial de seleccionados será publicada el jueves 7 de mayo.

¿Qué funciones cumplen los jurados de votación?

Los jurados de votación cumplen funciones esenciales durante la jornada electoral. Entre sus principales tareas están verificar la identidad de los votantes, firmar las tarjetas electorales, custodiar las urnas, diligenciar certificados electorales, realizar el conteo de votos y entregar los resultados a las autoridades correspondientes.

Cortesía Los jurados de votación cumplen funciones esenciales durante la jornada electoral.

Para ser elegido jurado, es necesario ser ciudadano colombiano entre 18 y 60 años y contar con al menos décimo grado de escolaridad. La selección se realiza a partir de bases de datos de entidades públicas, instituciones educativas, empresas y organizaciones políticas.

El proceso de sorteo se lleva a cabo con la presencia de delegados del Ministerio Público y representantes de partidos y movimientos políticos, con el fin de garantizar su transparencia.

¿Cuándo serán las capacitaciones de los jurados de votación?

Una vez seleccionados, los jurados deberán asistir a capacitaciones obligatorias entre el 11 y el 28 de mayo, las cuales podrán realizarse de manera presencial o virtual.

En caso de no cumplir con esta responsabilidad sin una justificación válida, los ciudadanos podrían enfrentar sanciones. Los servidores públicos serían destituidos de su cargo, mientras que los demás podrían recibir multas de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

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Como referencia, en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo de 2026 fueron habilitados más de 41 millones de colombianos para votar, distribuidos en más de 123.000 mesas en todo el país y miles más en el exterior. Para esa jornada se designaron más de 862.000 jurados.

Para las elecciones del 31 de mayo, solo en Bogotá ya han sido seleccionados más de 124.000 jurados que estarán distribuidos en más de 17.000 mesas de votación.

¿Cómo saber si fue elegido como jurado de votación?

1. Ingresar a la página web de la Registraduría (www.registraduria.gov.co).

2. Dar clic en la opción “Electoral”, y luego en Consulta jurado de votación.

3. Digitar su número de documento y realizar la respectiva verificación de seguridad.

4. Dar clic en el botón Consultar.