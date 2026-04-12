La Registraduría Nacional del Estado Civil abrió una nueva convocatoria laboral para apoyar las elecciones presidenciales de 2026, ofreciendo 4.297 vacantes para el cargo de auxiliar administrativo supernumerario.

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Indican que estas plazas están dirigidas a fortalecer la logística y el desarrollo del proceso electoral de presidente y vicepresidente, cuya primera vuelta está programada para el 31 de mayo de 2026.

Shutterstock/Shutterstock La vacante corresponde al cargo de Auxiliar Administrativo (5120-04), nivel asistencial.

¿Qué cargo ofrece la Registraduría para las elecciones presidenciales de 2026 y cuánto pagan?

La vacante corresponde al cargo de Auxiliar Administrativo (5120-04), nivel asistencial, con funciones relacionadas con:

Atención al ciudadano

Gestión documental

Organización de información

Apoyo operativo durante la jornada electoral

El salario base es de $3.380.954, pagado de manera proporcional al tiempo laborado, ya que el contrato será temporal, entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 2026.

¿Cómo puede inscribirse para el cargo que ofrece la Registraduría para las elecciones presidenciales de 2026?

El proceso de inscripción se realiza únicamente en línea a través de la plataforma oficial de la Registraduría. Cada persona puede postularse a una sola vacante, sin posibilidad de cambios posteriores.

El proceso se rige por la Resolución 25801 de 2025, que establece el calendario electoral, y busca garantizar criterios de transparencia y equidad en la selección.

El proceso de inscripción se realiza únicamente en línea a través de la plataforma oficial de la Registraduría. Cada persona puede postularse a una sola vacante, sin posibilidad de cambios posteriores.

Además, la Registraduría informó que los resultados serán publicados tanto en su página web como en sedes oficiales en todo el país.

Asimismo, publicarán la lista preliminar el 24 de abril, las reclamaciones del 27 y 28 de abril; Respuesta a reclamaciones del 29 y 30 de abril y la lista definitiva el 4 de mayo.

pic.twitter.com/p0ejD0xhfd — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) April 9, 2026

En caso de empate entre aspirantes, se realizará un sorteo los días 22 y 23 de abril. Los seleccionados deberán entregar documentos entre el 5 y el 12 de mayo, para formalizar su vinculación y afiliación a seguridad social.

Requisitos para aplicar para el cargo que ofrece la Registraduría para las elecciones presidenciales de 2026

Para ser parte del equipo supernumerario, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano y tener cédula de ciudadanía vigente. Contar con título de bachiller. Haber definido la situación militar (en el caso de los hombres). No haber cumplido 70 años. No tener vínculo de parentesco (hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) con los delegados, registradores o candidatos de la plaza a la que se postula. Elegir solo una plaza para la inscripción, ya que aplicar en más de una ciudad será causal de rechazo inmediato. Una vez inscrito, no podrá modificar ni adicionar información en el formulario.

Estas son las fechas de inscripciones para las vacantes que ofrece la Registraduría para las elecciones presidenciales de 2026

15 de abril (Grupo A): Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare

16 de abril (Grupo B): Bogotá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo

17 de abril (Grupo C): Amazonas, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, San Andrés, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada