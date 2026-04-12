Líderes políticos denunciaron daños ocasionados a una sede del Centro Democrático en el barrio Antonio Santos, en Bucaramanga, tras un hecho de vandalismo registrado en las últimas horas.

Lea más: “No podemos votar por un marxista, comunista y leninista como Iván Cepeda”

Según la información conocida, sujetos sin identificar ingresaron al lugar, provocando daños en la infraestructura y realizando grafitis y mensajes en paredes y accesos del inmueble.

Asimismo, el caso fue dado a conocer por el representante Óscar Villamizar y el dirigente Jonathan Pineda, quienes aseguraron que ya presentaron la respectiva denuncia ante las autoridades y pidieron que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

La situación salió a la luz tras varias actividades políticas realizadas en la ciudad, entre ellas un evento del senador Iván Cepeda en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. No obstante, hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial que confirme algún vínculo entre estos hechos.

Ver más: Cruz Verde anuncia que dejará de dispensar medicamentos a Sanitas EPS

De igual forma, en Bucaramanga se desarrollaban otros encuentros políticos con la participación de figuras como Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, en medio del actual contexto electoral.

Finalmente, los dirigentes rechazaron estos actos y reiteraron el llamado a las autoridades para que se identifique y judicialice a los responsables. Por el momento, no se ha emitido una declaración de fondo, mientras continúan las labores de verificación.