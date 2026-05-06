El expresidente Álvaro Uribe se refirió a los recientes choques presentados entre la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y Abelardo de la Espriella. Para el exmandatario en la contienda política existen diferencias; sin embargo, señala que lo importantes es que se manejen con argumentos.

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“Diferencias hay, lo importante es manejarlas en el escenario exclusivo de los argumentos. Por eso son buenos los debates para que se examinen esas diferencias. Para la democracia es importante saber debatir y administrar los riesgos de los debates”, dijo Uribe en diálogo con ‘El Tiempo’.

Para el líder del Centro Democrático, a pesar de las diferencias entre ambos candidatos no se puede dejar a un lado al candidato de izquierda Iván Cepeda, quien lidera las encuestas.

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“Lo que más me preocupa es Iván Cepeda porque no se deja preguntar lo de los computadores de Reyes. Él ha mentido, ha dicho que la Corte Suprema dijo que eso era mentira. Lo que dijo la Corte Suprema es que eso no se había recaudado en debida forma, pero la policía internacional dijo que eso no fue alterado”, manifestó.

Y agregó: “Ahí aparece Iván Cepeda como colaborador de las Farc. ¿Por qué Iván Cepeda no se deja preguntar por Santrich, por Iván Márquez? Les dieron toda la impunidad, reincidieron en el delito, los tenían que meter a la cárcel, extraditar. Iván Cepeda ayudó a que se fugaran a Venezuela, crearon la ‘Segunda Marquetalia’, estructura que asesinó a Miguel Uribe”.

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El pasado 5 de mayo Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron una carta al candidato Abelardo de la Espriella con el propósito de invitarlo a debatir; sin embargo, el líder del movimiento Firme por la Patria no lo vio con buenos ojos.

De la Espriella, por medio de una publicación en su cuenta de X, instó a la candidata del Centro Democrático a invitarlo al debate de este martes con Iván Cepeda, aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico.

“Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado. ¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas? Quieres hablar de diferencias: ahí están, claras. El pueblo lo sabe; la gente no es tonta como creen los políticos. Tú con los de siempre; yo con los nunca. Y tu fórmula impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra", se lee en la publicación de Abelardo de la Espriella.

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También añadió: “Ahora, lo serio: invítame al “debate” que tienes esta noche con Iván Cepeda. Dime la hora, el lugar y allá les caigo .P. S. Me aseguraré de ponerme medias".

¿Qué decía la carta enviada por Paloma y Oviedo a De la Espriella y Restrepo?

La misiva, fechada este 5 de mayo de 2026 en Bogotá, propone abrir un espacio de discusión “de cara a los colombianos”, con el fin de contrastar propuestas programáticas y diferencias entre las candidaturas.

“Ha llegado el momento de discutir qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”, se lee.

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El documento hace referencia así mismo al contexto de los debates en la carrera a la Casa de Nariño, en el que cuestionan la ausencia del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en estos espacios, señalando que evadir el debate público afecta la democracia y limita el derecho de los ciudadanos a conocer y contrastar las ideas políticas.

“Quien aspira a gobernar Colombia tiene la obligación de contrastar en público sus propuestas”, dicen Valencia y Oviedo.