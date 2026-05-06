Al tiempo que avanzan las campañas presidenciales, el Congreso de la República se agita. Esta vez por cuenta de los polémicos bonos escolares propuestos por la senadora Paloma Valencia para que los padres de familia decidan si inscriben a sus hijos a un colegio público o privado.

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Pero durante la sesión de este martes el debate no terminó en el hemiciclo sino que se trasladó a los pasillos del parlamento donde las senadoras Sandra Jaimes, por el Pacto Histórico y crítica del proyecto de ley, y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y una de las voceras de la iniciativa legislativa, se enfrentaron.

Las dos parlamentarias se gritaron a las afueras de la plenaria, Cabal defendía el proyecto mientras que la senadora oficialista le reclamaba y reivindicaba cuán importante considera el sector público en el ámbito de la educación.

“No quieren que los hijos de los pobres escojan el colegio que les dé la gana. La izquierda, los comunistas quieren a los pobres esclavos de la pésima educación pública”, cuestionó la congresista del Centro Democrático frente a varias personas que se encontraban en el lugar.

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Por su parte, en medio de gritos, Jaimes indicó: “¡Abajo los bonos escolares, abajo la privatización de la educación! ¿Se acuerdan del programa Ser Pilo Paga? Que le dieron la plata de la educación pública a las universidades privadas”.

“¡Qué viva la libertad carajo!... ¡fuera los mamertos que esclavizan a los pobres!”, sentenció Cabal de manera airada al tiempo que su colega le respondía: “¡Desde que la derecha no gobierna ya no hay esclavos en Colombia!”.

El enfrentamiento se da por las opiniones encontradas en lo referente a los bonos escolares, una iniciativa de Valencia que viene incluida dentro de sus plan de gobierno y que ha sido leída por los oficialistas como una forma de dejar avanzar su campaña electoral, esto sumado a que manifiestan que la propuesta debilitaría a los colegios oficiales del país.

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Ya el lunes los senadores del Pacto Histórico se habían ausentado del debate para romper el quorum y así impedir que siguiera adelante debido a que su pedido de archivar el proyecto no prosperó.