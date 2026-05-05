La candidata presidencial Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, enviaron este martes una carta al también aspirante Abelardo de la Espriella y su dupla, José Manuel Restrepo, para invitarlos a debatir públicamente sus propuestas políticas.

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La misiva, fechada este 5 de mayo de 2026 en Bogotá, propone abrir un espacio de discusión “de cara a los colombianos”.

Esto con el fin de contrastar propuestas programáticas y diferencias entre las candidaturas.

“Ha llegado el momento de discutir qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”, se lee.

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El documento hace referencia así mismo al contexto de los debates en la carrera a la Casa de Nariño, en el que cuestionan la ausencia del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en estos espacios, señalando que evadir el debate público afecta la democracia y limita el derecho de los ciudadanos a conocer y contrastar las ideas políticas.

“Quien aspira a gobernar Colombia tiene la obligación de contrastar en público sus propuestas”, dicen Valencia y Oviedo.

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Por ello plantean avanzar sin dilaciones en el cara a cara con Abelardo y Restrepo, para lo que los equipos de campaña se encargarán de coordinar “con celeridad” la fecha, el formato y las reglas del debate público.