En medio del Primer Gran Debate Vicepresidencial de las Regiones, promovido por Canal 1, Acento Colombia, la Universidad Simón Bolívar y EL HERALDO, las principales duplas de los aspirantes al solio de Bolívar expusieron sus planteamientos sobre los temas claves para el desarrollo del país: la economía, la educación y el empleo.

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José Manuel Restrepo, coequipero de Abelardo de la Espriella, dijo que “millones de colombianos viven todos los días inseguridad, tarifas de energía asfixiantes, salud colapsada, educación rezagada y empleo insuficiente. Las regiones no están pidiendo favores.

Están exigiendo lo que les prometieron y no les cumplieron. Con Abelardo hay una ruta clara y ejecutable: recuperar la seguridad para que el país vuelva a vivir sin miedo, corregir el modelo energético que castiga al Caribe, garantizar acceso real a la salud y activar una economía que genere empleo formal de verdad".

Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, expuso que “el Caribe sigue esperando. La región más pobre e informal del país no necesita trucos de magia ni políticos vendiendo milagros. Necesita soluciones. Un país dividido les facilita el trabajo a las fórmulas populistas y autoritarias que prometen culpables y soluciones rápidas. Nuestra apuesta es otra: asumir la realidad, trabajar entre diferencias y sacar adelante a Colombia con menos fanatismo y menos trucos”.

Leonardo Huerta dijo en medio de la discusión que “con Claudia López hemos propuesto que si hay mayor crecimiento económico, se pueda reducir el impuesto de renta de las empresas”.

“Vamos a darle empleo a las mujeres que estén en la ciencia y a reducción del 15% de impuesto a las empresas para incentivar la generación de empleo”, respondió Pedro de la Torre, en dúo con Mauricio Lizcano, a la pregunta ¿qué hará su gobierno para crear empleo de calidad sin afectar aún más la capacidad de las empresas para sostener nóminas?

Entre tanto, Luisa Villegas, aspirante vicepresidencial de Miguel Uribe Londoño, planteó: “Entrega de beneficios a las empresas para que puedan crear nuevos empleos”.

De igual forma, Carlos Cuevas, compañero de Santiago Botero, advirtió que “el empleo no se crea con leyes, decretos o habladera de paja, se crea con productividad, que los emprendedores puedan acceder a créditos y oportunidades”.

Nelson Alarcón, vicepresidente de Carlos Caicedo, indicó que “hay que pagarles medio salario mínimo a los estudiantes de décimo y once grado para que sobrevivan con su familias, para garantizar el acceso a la educación”

A su vez, Martha Lucía Zamora, fórmula de Roy Barreras, aseguró que “no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución del 91 es suficiente”.

Y Edna Bonilla, en equipo con Sergio Fajardo, explicó que “hay que cerrar la brecha de los jóvenes que no estudian ni trabajan. La prioridad es darles acceso a educación para que puedan generar ingresos. Y acompañar a las empresas con rutas de estabilidad productiva que creen empleo”.