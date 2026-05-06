En medio de un debate de control político citado este miércoles en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, cuestionó el “preocupante camino” que ha tomado la Ruta del Sol III en su nuevo otrosí.

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“Colombia merece claridad, respeto y decisiones transparentes. Hoy levanto mi voz como congresista para liderar un debate de control político sobre la Ruta del Sol III, proyecto que no pueden seguir marcado por dudas, abusos y omisiones. El país exige respuestas, y las comunidades afectadas merecen ser escuchadas. En Comisión de Ordenamiento Territorial ponemos sobre la mesa las graves implicaciones del Otrosí 17, un punto crítico que hoy pone en riesgo la participación ciudadana y la confianza en la infraestructura nacional”, advirtió el legislador opositor.

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Agregó el citante en este sentido que “este debate nace para explicar de forma clara el preocupante camino que ha tomado el proyecto de la Ruta del Sol en su tramo III, y su objetivo principal es ver cómo la ANI ha terminado firmando un acuerdo que parece más una rendición que una solución”.

Explicó al respecto Lobo que “la ANI tiene la mayor responsabilidad como dueña del proyecto, su deber era remover los obstáculos y exigir que las obras se hicieran bien, pero en lugar de eso aceptó cambiar las reglas del juego para beneficiar al privado”.

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Y concluyó sobre las protestas que han surgido alrededor de la obra: “Es muy triste que este Gobierno, que siempre dijo apoyar las protestas, ahora use las marchas de la gente humilde como excusa legal para quitarles el progreso y las carreteras que nos prometieron. El mensaje que queda es aterrador: si protestas por tus derechos, les quito la carretera y le pago al contratista sin hacer la obra”.