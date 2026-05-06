Una masacre se registró en el municipio de Yotoco este martes 5 de mayo, generando conmoción en esta zona del centro del Valle del Cauca. Las víctimas fueron encontradas en un área rural.

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El hecho tuvo lugar en el predio La Regina, un terreno que está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que se encuentra a unos 30 minutos del corregimiento de Mediacanoa. De acuerdo con las autoridades, las tres personas fueron asesinadas utilizando armas blancas y de fuego.

Según información preliminar, las víctimas serían dos hombres y una mujer, identificados como Fernando, Germán y Sandra, quienes, al parecer, pertenecían a una misma familia.

Asimismo, la Policía nacional dio a conocer lo sucedido mediante un comunicado emitido en horas de la noche.

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“La Policía Nacional se permite informar de un homicidio múltiple de tres personas con arma blanca y arma de fuego en el municipio de Yotoco, zona rural, a 30 minutos del corregimiento de Mediacanoa”.

Según los primeros datos recopilados por las autoridades, el crimen ocurrió dentro de un predio que actualmente está ocupado por numerosas familias.

“En el predio La Regina, propiedad de las sociedades de activos especiales, en el lugar hay una invasión de cerca de 500 familias”.

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Tras el reporte, uniformados de la Policía y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazaron hasta el sitio para realizar las diligencias urgentes y recolectar material probatorio.

“La Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para determinar los autores del hecho”.

Finalmente, por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre la identidad de las víctimas ni han establecido una hipótesis oficial sobre las causas del ataque. Tampoco se han reportado personas capturadas.

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