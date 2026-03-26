Las redes sociales se han convertido en un espacio para que cada persona pueda despedirse y dedicarle palabras de agradecimiento a sus seres queridos. En este caso Denis, la madre de Dilan Cruz, aprovechó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje a Mayerly, quien murió en un trágico accidente de tránsito en Bogotá hace algunos días.

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La hermana menor de Dilan falleció el pasado sábado 21 de marzo de 2026 tras sufrir un accidente de tránsito mientras se movilizaba en su motocicleta.

Un día antes, el viernes 20 de marzo, Denis había publicado un video solicitando oraciones por la salud de Mayerly, quien se encontraba internada en la Clínica Medical de Kennedy. En ese momento explicó la gravedad de la situación al señalar que “tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas y su estado de salud es muy crítico”.

Ahora, este jueves 26, publicó un video dedicado a su hija mayor. En las imágenes se ve a la joven compartiendo en diferentes sitios con su madre, otros familiares y amigos.

“Vuela alto, niña de mis ojos… me duele soltarte, me rompe el alma, pero me da un poco de paz pensar que allá no estarás sola. Hoy es tu cumpleaños y el cielo celebra por ti y nuestro hermanito Dilan te dará el abrazo que no podré darte yo. Ahora no será uno, sino dos angelitos cuidándome, sosteniéndome cuando siento que me caigo. Te prometo intentar ser fuerte por ti, por Dilan y por nuestra mamita. Siempre vivirás en lo más profundo de mi corazón… AMOR DE MI VIDA", se lee en el mensaje de la publicación de Denis.

Hay que recordar que Dilan Cruz, hermano menor de Mayerly, un joven estudiante de 18 años, fue asesinado por el antiguo ESMAD en medio de las protestas del 23 de noviembre de 2019 en Bogotá.

Dilan se convirtió en un símbolo de la protesta social y la lucha contra la brutalidad policial en Colombia, ya que fue impactado en la cabeza por un proyectil tipo ‘bean bag’ disparado por uniformados del ESMAD, lo que generó un dolor infinito a su familia, y ahora debe afrontar nuevamente la pérdida de un ser querido.