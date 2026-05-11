En medio de un procedimiento policial fueron hallados varios fajos de billetes falsos que eran transportados en un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales–Medellín. La inspección fue realizada en un puesto de control ubicado en la vía Cali–Andalucía, jurisdicción del municipio de Ginebra.

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Sobre este caso, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que las autoridades le hallaron a un joven de 20 años, 21 fajos de billetes de 100.000 pesos.

“Esta persona de 20 años se movilizaba como pasajero en un vehículo de servicio público. Al revisarle el equipaje, los uniformados le encontraron 21 fajos de billetes de 100.000 pesos y avanzan las investigaciones para establecer si el capturado haría parte de una red dedicada a la distribución de moneda falsificada”, dijo Toro.

Las autoridades señalaron que en el operativo también fueron decomisadas dos bolsas de un material granulado de color dorado – que tenía un peso de 900 gramos – utilizado presuntamente para la fabricación de la moneda falsa.

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Asimismo, el coronel Pedro Astaíza, subcomandante de la Policía Valle, indicó que los billetes que fueron incautados sumaban un valor de 168 millones de pesos falsificados.

“El material incautado no cumplía con las características de seguridad y autenticidad de la moneda nacional y, en lo corrido de 2026, ya han sido decomisados más de 516 millones de pesos falsos en corredores viales del departamento”, afirmó el coronel Astaíza.

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El hombre que portaba los billetes falsos fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por este hecho delictivo.