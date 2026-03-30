En desarrollo de las actividades de prevención y control que adelanta la Policía Nacional a través de sus unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y Transportes logró capturar a un ciudadano por el delito de tráfico de moneda falsificada y de paso incautarle 53 billetes de denominación de $50.000 colombianos falsos.

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El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 39, vía que conduce de Puerto Rey hacia la ciudad de Montería.

El portador de estos, un hombre de 59 años, se movilizaba en una motocicleta y en un bolso tipo riñonera llevaba el dinero falso.

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“Los billetes presentaban características físicas como textura, hilos de seguridad y hologramas similares a los emitidos por el Banco de la República, motivo por el cual fueron incautados y dejados a disposición de expertos para su análisis técnico”.

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La Policía invita a la ciudadanía a aplicar la metodología “Mire, toque, levante, gire y compruebe”, con el fin de verificar la autenticidad del dinero que recibe.