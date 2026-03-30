Mediante planes de registro, control y solicitud de antecedentes en el aeropuerto Almirante Padilla, del distrito de Riohacha, logró la captura de alias Tavo, quien presuntamente sería integrante de una estructura criminal con injerencia en el oriente del departamento de Antioquia.

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De manera inmediata, el ciudadano fue trasladado a las instalaciones de la Estación de Policía Aeropuerto, donde, tras la ampliación de antecedentes con personal de la Sijín, se confirmó una orden judicial en su contra por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como homicidio agravado.

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De acuerdo con información de inteligencia policial, el capturado conocido con el alias Tavo, presuntamente estaría vinculado como coordinador del Clan de Oriente de la estructura criminal Ejército Gaitanista de Colombia, con injerencia en Antioquia.

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El privado de la libertad fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.