En una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar, se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Maicao, que dejó como resultado la incautación de un cargamento de cigarrillos de contrabando.

Leer más: Atentado contra la Estación de Policía de Arenal del Sur se lo atribuyen al ELN

Las labores investigativas y operativas permitieron ubicar el lugar donde se almacenaba este producto ilegal, donde fueron incautadas 200.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 400 millones de pesos, las cuales pretendían ser comercializadas de manera ilegal en diferentes municipios de La Guajira.

Los cigarrillos incautados fueron dejados a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Le puede interesar: En Cartagena más de un centenar de agentes de tránsito garantizan la movilidad en esta Semana Santa

El teniente coronel Arlium Ferney Rojas Real, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, destacó que este resultado es producto del trabajo articulado entre las instituciones para enfrentar las economías ilegales que afectan la seguridad y el comercio en la región, reiterando el compromiso de continuar desarrollando acciones contundentes que permitan cerrar espacios a estas actividades ilícitas.