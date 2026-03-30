La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), puso en marcha su estrategia operativa para garantizar la seguridad vial y una movilidad organizada durante la temporada de Semana Santa en la ciudad, una época de alta afluencia de visitantes.

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El DATT cuenta con una capacidad operativa compuesta por 85 motocicletas, 5 vehículos institucionales y 105 unidades de tránsito que están distribuidos en tres localidades asegurando cobertura permanente en los principales corredores viales de la Heroica.

Dentro de los programas y operativos especiales el DATT tiene controles nocturnos de alcoholemia, con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol. Asimismo activó el Plan Bienvenida y Retorno, enfocado en facilitar el ingreso y salida de turistas y residentes, especialmente en los días de mayor flujo vehicular.

En materia de regulación, las autoridades priorizan la presencia institucional en zonas estratégicas como Bocagrande y la Avenida Santander, Crespo y el sector de la Terminal de Transporte y entradas de ingreso a la ciudad donde se espera un incremento significativo en la movilización de pasajeros.

De igual forma, establecieron operativos especiales en puntos clave de la ciudad, incluyendo la Terminal de Cruceros, donde se realizará un dispositivo de control durante las jornadas de embarque entre el 3 y el 5 de abril.

El DATT también anunció operativos de control especial en el mercado de Bazurto y la Avenida del lago, principales despensas de abastecimiento para la época de Semana Santa, por lo cual, se realizarán operativos de control al estacionamiento indebido, regulación del tráfico, verificación de documentos y apoyo a la recuperación del espacio público, con el fin de mejorar la movilidad en este importante punto de abastecimiento de la ciudad.