En un trabajo articulado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Alcaldía de Cartagena, liderado por el presidente Óscar Javier Torres y el alcalde Dumek Turbay Paz, respectivamente, adelantan mesas técnicas para la estructuración de un convenio interadministrativo que permitirá la entrega a título gratuito del Parque Lineal de Crespo al Distrito, con el objetivo de fortalecer el espacio público y el disfrute de la comunidad.

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Este convenio contempla, además, la definición de mecanismos para el aprovechamiento de la infraestructura concesionada, con el fin de viabilizar el desarrollo del proyecto Malecón del Mar, una iniciativa estratégica para la ciudad que busca potenciar la conexión entre los ciudadanos y su entorno costero.

“Hoy vemos cómo Cartagena viene trabajando por sacar adelante grandes proyectos de infraestructura y como ANI tenemos la obligación de apoyar estas grandes iniciativas. Por eso el gobierno del cambio del presidente Petro piensa en su gente y en Cartagena como ciudad turística que atrae a miles de visitantes al año, por lo que confiamos en el distrito por su labor desempeñada por estos años para entregar estos espacios y sean aprovechados para desarrollar esos proyectos no sólo de ciudad sino de país”, manifestó Óscar Torres, presidente de la ANI.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay Paz expuso que “damos un paso histórico para Cartagena. Con este acuerdo con la ANI, el Parque Lineal de Crespo pasa a manos del Distrito, lo que significa algo fundamental: por fin tendremos el control total para cuidarlo, transformarlo e invertir en nuevas amenidades al servicio de la gente. Importante resaltar que será un escenario clave en el trazado del Gran Malecón del Mar”.

Y agregó: “Este no es solo un trámite administrativo, es una decisión que nos permite avanzar con visión de ciudad. Intervendremos de inmediato este espacio con inversiones que lo modernicen, que mejoren su infraestructura, su iluminación, sus zonas verdes y que incorporen nuevos espacios para el disfrute de las familias, los deportistas y los visitantes”.

Dentro de los acuerdos en construcción, establecerán con claridad las obligaciones de las partes, teniendo en cuenta la coexistencia de ambos proyectos, garantizando su correcta ejecución y sostenibilidad en el tiempo.

Asimismo, el convenio incluirá la redistribución de áreas, especificando cuáles quedarán bajo la responsabilidad de la ANI y cuáles estarán a cargo del Distrito de Cartagena, lo que permitirá adelantar los trámites necesarios ante la Dirección General Marítima (Dimar).

Otro de los puntos clave es la entrega de los seis espolones construidos como parte del proyecto vial concesionado de la Vía al Mar, los cuales cumplen una función fundamental en la protección de la zona costera.