Tras un consejo de seguridad efectuado por las autoridades de Bolívar por el atentado con explosivos contra la Estación de Policía de Arenal del Sur la noche del domingo, le fue atribuida la acción terrorista a la guerrilla del ELN.

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Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bolívar, Manuel Berrío Scaff, quien a su vez indicó que la Fuerza Pública ya recuperó el control territorial en esa zona.

“La reacción inmediata y coordinada de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea permitió asegurar la cabecera municipal, establecer un dispositivo de control y avanzar en las labores de verificación y búsqueda en el área”, señaló.

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El ataque con explosivos lanzados con dron causó lesiones a un civil y destrozos en la Estación de Policía y en una casa vecina a esta.

Agregó el funcionario que por instrucción del gobernador Yamil Arana Padauí, fue activado el seguimiento permanente del caso del civil herido, así como el acompañamiento al componente operativo, logístico y administrativo requerido para sostener la presencia institucional en el municipio.

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“Hoy hay control del municipio y presencia total de la Fuerza Pública. Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional quien debe volcar su mirada al sur de Bolívar con más capacidades y decisión para proteger a nuestra gente”, indicó Berrío Scaff.